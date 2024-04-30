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Batman'da sürüyücü ayağından vurup soydular

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Batman’da sürüyücü ayağından vurup soydular

Batman’ın Gercüş ilçesinde seyir halindeki aracı durduran kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, sürücüyü ayağından vurup araçtaki ziynet eşyalarını alarak kaçtı.

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