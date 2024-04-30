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Kahramanmaraş'ta ahşap fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Kahramanmaraş’ta ahşap fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ahşap fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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