Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin, 6,62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.04.30 07:32:41 37.1702 28.0342 16.0 -.- 2.9 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2024.04.30 07:14:48 38.0878 37.4257 5.0 -.- 1.8 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.30 06:43:52 34.8258 23.3352 21.4 -.- 3.8 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.30 06:37:59 38.7808 43.4073 5.0 -.- 2.1 -.- PIRGARIP-(VAN) İlksel
2024.04.30 06:02:25 37.0488 36.5288 13.0 -.- 1.0 -.- KABAKLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.04.30 05:58:06 37.2723 37.0903 5.0 -.- 1.7 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.30 03:14:04 37.9048 36.3992 11.3 -.- 1.3 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.30 02:52:37 38.5315 38.1100 5.0 -.- 2.4 -.- TOHMA-(MALATYA) İlksel
2024.04.30 02:03:36 38.1858 36.9487 12.7 -.- 1.5 -.- ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.30 01:55:03 37.4762 42.6272 8.0 -.- 1.7 -.- BALVEREN-(SIRNAK) İlksel
2024.04.30 01:29:43 38.0430 38.2118 4.1 -.- 2.2 -.- CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.30 01:18:31 35.7978 25.4750 10.2 -.- 3.7 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.30 01:14:04 39.5907 28.7698 5.9 -.- 1.3 -.- SINDERLER-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.04.30 01:08:36 38.3117 38.2857 5.0 -.- 3.2 3.0 BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.04.30 00:57:36 38.0732 38.2152 1.0 -.- 1.8 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.30 00:48:20 37.9050 26.3740 12.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.04.30 00:29:41 38.0538 37.3513 6.2 -.- 2.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.30 00:00:44 36.7238 36.3707 9.5 -.- 1.9 -.- GUVENC-HASSA (HATAY) İlksel
2024.04.29 23:44:24 37.9658 27.1193 13.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.29 23:34:30 38.0852 37.2617 5.0 -.- 1.3 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
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