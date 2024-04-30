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Gaziantep’te yolcu midibüsü devrildi; astsubay öldü, 17 yaralı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.04.2024 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
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Gaziantep’te yolcu midibüsü devrildi; astsubay öldü, 17 yaralı

Son dakika haberine göre Gaziantep’te şehirlerarası yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında Hakkari’de görevli astsubay çavuş hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep- Nurdağı kara yolu üzerindeki Çayıroba Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Nurdağı'ndan Gaziantep'e gelen Halil Aslan yönetimindeki 79 AD 949 plakalı yolcu midibüsü bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde midibüsteki yolculardan Hakkari'de görevli olduğu belirtilen astsubayın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü ile 16 yolcu ise ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen astsubayın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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