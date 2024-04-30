30 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar'da ağabeyini öldürdüğü öne sürülen kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da ağabeyini öldürdüğü öne sürülen kişi yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.04.2024
ABONE OL
Afyonkarahisar’da ağabeyini öldürdüğü öne sürülen kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da çıkan kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA