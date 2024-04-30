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Erdek’te uyuşturucu operasyonu!

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Erdek’te uyuşturucu operasyonu!

Balıkesir’in Erdek ilçesinde evinde esrar yetiştirdiği tespit edilen bir şahıs, yapılan operasyon ile gözaltına alındı.

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