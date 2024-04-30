Ankara’da zincirleme felaket!  5 araç birbirine girdi | Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Ankara genelinde etkili olan sağanak yağışın etkisiyle Samsun yolu üzerinde bulunan bir kavşakta, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda meydana geldi. 4 araç ve 1 tırın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.