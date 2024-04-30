Ankara'da zincirleme felaket! 5 araç birbirine girdi | Çok sayıda yaralı var
Ankara'da etkili olan sağanak yağışın etkisiyle Elmadağ ilçesinde 4 araç ve 1 tırın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ankara'nın çeşitli hastanelerine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ankara'nın çeşitli hastanelerine kaldırıldı.
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