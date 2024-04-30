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Ankara'da zincirleme felaket!  5 araç birbirine girdi | Çok sayıda yaralı var

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Ankara’da zincirleme felaket!  5 araç birbirine girdi | Çok sayıda yaralı var

Ankara'da etkili olan sağanak yağışın etkisiyle Elmadağ ilçesinde 4 araç ve 1 tırın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ankara'nın çeşitli hastanelerine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Ankara genelinde etkili olan sağanak yağışın etkisiyle Samsun yolu üzerinde bulunan bir kavşakta, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda meydana geldi. 4 araç ve 1 tırın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ankara'nın çeşitli hastanelerine kaldırıldı.



Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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