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Düzce için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Düzce için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Düzce Valiliği, gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Yağışın 1 Mayıs 2024 saat 00.00 ile 1 Mayıs 2024 23.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

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