30 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı

Kayseri'de 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
ABONE OL
Kayseri’de 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken; 1 kişi gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA