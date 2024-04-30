Şanlıurfa merkezli 5 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı
Şanlıurfa merkezli 5 ilde jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 11'i Suriye uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK adına örgütsel faaliyetlerde bulunduğu, örgüte silah ve mühimmat temin ettiği, kuryelik yaptığı belirlenen 15 şüpheliyi tespit etti.
Ekipler Şanlıurfa, Hatay, Mersin, İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda 11'i Suriye uyruklu 13 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheliye ise ulaşılamadı. Şüphelilerin adreslerinde ve arazide eğitimli köpekler kullanılarak yapılan aramalarda ise 2 uzun namlulu tüfek, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 271 fişek, 1 telsiz ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A., E.E., M.O., M.Ç., A.C., A.A., A.E.A.A., S.O., H.A., İ.E., H.A., H.E. ve H.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Operasyonda adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.
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