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Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Çankırı’da çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı

Çankırı'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 40 şahıs yakalandı.

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