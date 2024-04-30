30 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da yumurtalı park kavgası kamerada!

Ankara'da yumurtalı park kavgası kamerada!

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
ABONE OL
Ankara’da yumurtalı park kavgası kamerada!

Çankaya'da bir marketin otoparkında kendi otomobilinin çıkışını engelleyen başka bir otomobile önce yumurta fırlatıp, sonra aracıyla çarpan kadın, vatandaşın telefon kamerasıyla kaydedildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA