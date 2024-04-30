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Ters rüzgara kapılan paraşütçü düştü; o anlar kamerada

DHA
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Ters rüzgara kapılan paraşütçü düştü; o anlar kamerada

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde düzenlenen bir festivalde gösteri yapan yamaç paraşütçüsü R.U.A., ters rüzgara kapılarak, kayalıklara düşüp yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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