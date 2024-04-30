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Ankara Valiliğinden yarın için sağanak yağış uyarısı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Ankara Valiliğinden yarın için sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği, yarın için Ankara genelinde gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu.

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