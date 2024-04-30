Çileden çıkaran olay! Kayınvalidesinin yüzüne tükürdü! Yargıtay'dan emsal karar
Yargıtay'dan boşanma davalarında emsal olacak bir karar çıktı. Buna göre eşinin annesine tüküren koca ağır kusurlu sayıldı. İşte akıllara durgunluk veren olayın perde arkası...
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davalarında emsal bir karara imza attı. Ankara'da görülen bir boşanma davasında ilk derece mahkeme eşlerin birbirlerine farklı şekilde kusurlu davranışlarının olmasının yanında davalı erkeğin eşine sürekli olarak fiziksel şiddet uyguladığı, agresif ve saldırgan olduğu, ayrıca eşinin annesinin yüzüne tükürmek suretiyle aşağıladığından boşanmalarına karar verdi.
Taraf avukatları davada alınan bazı kararlara itiraz ederek istinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesine (BAM) başvurdu. İstinaf taleplerinin incelenmesinin ardından tarafların talepleri reddedilince bu kez temyize gidildi.
"KAYINVALİDENİN YÜZÜNE TÜKÜREN KOCA AĞIR KUSURLU SAYILDI"
Temyiz incelemesinin ardından Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de tarafların itirazlarını bu yönde reddederek eşinin annesinin yüzüne tükürmek suretiyle aşağılamasını kusurlu bir davranış olduğuna karar verdi.
Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:
"Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda, davalı erkek ağır kusurludur. Gerçekleşen kusurlu davranışlar aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder niteliktedir. Hal böyle iken, tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı kadının maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddedilmesi doğru değildir."
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