Çileden çıkaran olay! Kayınvalidesinin yüzüne tükürdü! Yargıtay’dan emsal karar

Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

"Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda, davalı erkek ağır kusurludur. Gerçekleşen kusurlu davranışlar aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder niteliktedir. Hal böyle iken, tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı kadının maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddedilmesi doğru değildir."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN