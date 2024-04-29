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Seçil Erzan'a bir şok daha! Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! 500 bin doları için bunu yaptı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
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Seçil Erzan’a bir şok daha! Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! 500 bin doları için bunu yaptı

Seçil Erzan mağduru hem de işbirlikçisi Zabıta Amiri Hüseyin Eligül'den yeni şaşırtan hamle. Para teslimatı yaptığı gerekçesiyle Seçil Erzan ile sanık koltuğunu paylaşan Eligül, 500 bin dolar kaptırdığını ileri sürüyordu. Eligül, işbirlikçisi Seçil Erzan'a ve bankaya kaptırdığı 500 bin doları kurtarmak için tazminat davası açtı.

Spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 mağdurun dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan banka şube müdürü Seçil Erzan'la, sanıklar arasında yer alan olay tarihlerinde Çorlu Belediyesi'nde Zabıta amiri Hüseyin Eligül'den yeni bir hamle geldi.

AYNI DOSYANIN SANIKLARI
Seçil Erzan hakkında hazırlanan iddianamede yer alan sanık Hüseyin Eligül'ün "Dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması talep ediliyordu.

İddianamede, Erzan'ın yönlendirmesi sonucu müştekilerden İbrahim Kocabaldır'dan parayı teslim aldığı yer alıyordu. İddiaya göre Eligül, 2016 yılından itibaren Erzan'a para vermeye başladı. Seçil Erzan'dan aldığı parayla ev aldığını, Erzan'ın para istemesi üzerine evi sattığını ortaya çıkmıştı.

"SEN NEREYE BEN ORAYA"
Seçil Erzan'ı 30 yıldır tanıdığını ve 500 bin dolar para verdiğini ileri süren zabıta memuru Hüseyin Ergül'ün WhatsApp konuşmalarında Erzan'a "Birlikte girdik, birlikte çıkarız. Sen nereye ben oraya.

Bundan yana sıkıntı yok. Bir damla gözyaşına dünyayı değişmem ben" dediği de çok konuşulmuştu.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Dolandırıcılık işlerine karışan Hüseyin Eligül, çok geçmeden görevinden alınmıştı. Sanık değil mağdur olduğunu ileri süren Eligül'den şaşırtan bir hamle geldi.

Eligül aynı dosyanın sanığı Seçil Erzan'a ve Erzan'ın şube müdürü olduğu bankaya tazminat davası açtı.

500 BİN DOLARINI KURTARMAK İSTİYOR
Sabah'ın haberine göre; 500 bin dolarını kaptırdığını söyleyen Eligül bu parayı kurtarmanın peşine düştü.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde avukatı aracılığıyla başvurarak tazminat (Adam çalıştıranın sorumluluğundan kaynaklanan) davası açtı.

Mahkeme, Erzan ve Eligül'ün yargılandığı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazarak dosyaya erişim talebinde bulundular

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