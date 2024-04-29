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Mersin'de feci motosiklet kazası! 1 ölü 1 ağır yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Mersin’de feci motosiklet kazası! 1 ölü 1 ağır yaralı

Mersin'de kaldırıma ve sulama kanalı korkuluklarına çarpan motosikletin sürücüsü Sefa Özüş (26) hayatını kaybetti, arkasındaki kuzeni Süleyman Özüş (24) ağır yaralandı.

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