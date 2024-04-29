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Burdur depoda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Burdur depoda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Burdur'da temizlemek için girdiği su deposunda mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Kadını kurtarma sırasında ayağından yaralanan itfaiye erine ise ambulansta müdahale edildi.

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