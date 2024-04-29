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O ülkeye uçuşlar yeniden başlıyor! THY 3 yılın ardından Afganistan'a uçacak...

Giriş Tarihi: 29.04.2024
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O ülkeye uçuşlar yeniden başlıyor! THY 3 yılın ardından Afganistan’a uçacak...

Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamada 2021'de ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ara verilen Afganistan uçuşlarının 21 Mayıs'tan itibaren yeniden başlatılacağı belirtildi.

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