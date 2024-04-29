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Denizli'de sondaj çalışması sırasında patlama! Su metrelerce yükseldi...

ahaber.com.tr AA DHA
Giriş Tarihi: 29.04.2024 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
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Denizli’de sondaj çalışması sırasında patlama! Su metrelerce yükseldi...

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında yerin 850 metre altında hidrojen sülfür gazı patladı. Gazla birlikte su metrelerce havaya yükseldi. İtfaiye ve AFAD ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, jandarma ekipleri Babadağ kara yolunu trafiğe kapattı. İşte detaylar...

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