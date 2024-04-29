Kırkikindi yağışları nedir? Kırkikindi yağışları ne zaman başlayacak 2024?

KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI NEDEN OLUR?



Isı kapasitesi, albedo gibi özellikleri açısından farklı karakteristiklerdeki araziler, güneş ışınlarından farklı dozlarda etkilenirler ve atmosferik sınır tabakanın ısınması da alttaki yüzeye göre farklılık gösterir.

Bu farklılık, yere yakın tabakada bir heterojenlik oluşturur ve meydana gelen yoğunluk farkı, daha düşük yoğunluktaki (genellikle fazla ısınan) hava parselinin yükselmesini tetikler.