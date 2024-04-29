Kırkikindi yağışları nedir? Kırkikindi yağışları ne zaman başlayacak 2024?
Anadolu'nun geniş toprakları, ilkbahar mevsiminin belirtilerini taşıyan kırkikindi yağmurlarıyla sular altında kalıyor. Özellikle öğle saatlerinde başlayan ve şimşeklerle gök gürültüsü eşlik eden bu yağışlar, halk arasında "kırkikindi yağmurları" olarak biliniyor. Peki, bu sene kırkikindi yağışları ne zaman? İşte detaylar...
Kırkikindi yağışlarının başlayacağı tarih, Anadolu'da yaşayan ve özellikle tarımla uğraşan kişiler tarafından araştırılıyor. Halk arasında kırkikindi yağışları olarak bilinen mevsim yağmurları, bahar ve yaz aylarının gelişiyle birlikte yeniden gündeme geldi.
KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI NE ZAMAN?
Kırkikindi, Anadolu'da ilkbahar ve yaz başlarında genelde öğleden sonra, ikindi saatlerinde görülen konveksiyonel yağışlara halk arasında verilen isimdir. Bu yağışlara, genelde ikindi vakti başladığı ve 40 gün yağdığına inanıldığı için kırk gün, ikindi vakti yağan yağışlar anlamında kırkikindi yağışları denmiştir.
Lakin, 40 gün sürmelerinin bilimsel bir dayanağı yoktur. Bu konveksiyonel yağışların dönem aralıkları sinoptik koşullara göre yıldan yıla fark edebilmektedir.
KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI NEDEN OLUR?
Isı kapasitesi, albedo gibi özellikleri açısından farklı karakteristiklerdeki araziler, güneş ışınlarından farklı dozlarda etkilenirler ve atmosferik sınır tabakanın ısınması da alttaki yüzeye göre farklılık gösterir.
Bu farklılık, yere yakın tabakada bir heterojenlik oluşturur ve meydana gelen yoğunluk farkı, daha düşük yoğunluktaki (genellikle fazla ısınan) hava parselinin yükselmesini tetikler.
Gerçekleşen konveksiyon yeterince güçlü ise gök gürültülü fırtına meydana gelir. Tabii bunda düşey rüzgâr kayması ve troposferin üst seviyelerindeki soğuk hava da etkilidir.
Kırkikindi yağışları da diğer konvektif yağışlarda olduğu gibi kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde görülür. Çoğunlukla birkaç saati aşmaz ancak önemli bir miktar bırakır. Koşullar uygun ise dolu da vuku bulabilir.
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