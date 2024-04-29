Muğla'da çarpışan 2 minibüsün alev alev yanması kamerada: 14 yaralı
Muğla'nın Milas ilçesinde, servis minibüsü ile kapalı kasa minibüsün çarpışması sonucu iki araçta da yangın çıktı. Kazada 4'ü ağır 14 kişi yaralanırken, minibüslerin alev alev yanması ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sürücüleri öğrenilemeyen 48 S 5086 servis minibüsü ile 48 BR 882 plakalı kapalı kasa minibüsün çarpışması sonucu her iki araçta da yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza sırasında serviste bulunanlar ile diğer minibüstekiler can havliyle kendilerini araçlardan atarken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan servisteki 3'ü ağır olmak üzere toplamda 13 yaralı ile ağır yaralanan kapalı kasa minibüsün şoförü çevre hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince minibüslerde çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürülürken, minibüslerin alev alev yanması ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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