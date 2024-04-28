29 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de şimşekler geceyi aydınlattı

Kayseri'de şimşekler geceyi aydınlattı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
ABONE OL
Kayseri’de şimşekler geceyi aydınlattı

Kayseri'de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, şimşeklerin aydınlattığı şehirde kartpostallık görüntüler oluştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA