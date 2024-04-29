Kargo minibüsü ile göçmen kaçakçılığına suçüstü: 17 organizatör tutuklandı
Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde polis ekiplerinin fiziki takibi sonucu yaptığı baskında Bulgaristan sınırı yakınındaki ağaçlıklı bölgeye kargo minibüsü ile getirilen 21 kaçak göçmen yakalandı. Olay anı cep telefonu ile kayıt altına alınırken, konu ile ilgili yapılan çalışmada gözaltına alınan 19 organizatör şüphelisinden 17’si tutuklandı.
Demirköy İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Bulgaristan'a yasa dışı yollardan geçirilmek üzere düzensiz göçmen getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada organizatörlerin, kaçak göçmenleri kargo minibüsü ile sınır boyuna getirileceği saptandı. Fiziki takibe alınan organizatörlerin kargo minibüsü ile getirdikleri kaçak göçmenleri Bulgaristan sınırı yakınındaki ağaçlıklı bölgede indirdiği görüldü. Yapılan baskınla 21 kaçak göçmen ile bazı organizatörler yakalandı. Tüm bu çalışmalar ise telefon ile kayıt altına alındı.
Göçmen kaçakçılığı soruşturmasını genişleten polis ekipleri, organizatörlük yaptığını belirlediği toplam 19 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin polisin 'dur' ihtarından kaçarken ekip aracına çarparak hasara neden olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
'KİŞİ BAŞI 5 BİN LİRAYA ANLAŞMIŞLAR'
Kaçak göçmenlerin ifadelerinde Bulgaristan sınırına getirilmeleri karşılığında organizatörlere kişi başına 5 bin TL ödeme yaptıklarını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerinin de desteğiyle adliyeye sevk edilen organizatörlerden 17'si 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı, 2 kişi ise serbest kaldı. Göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye’nin Bermuda Şeytan Üçgeni! Bu dağın üstünden uçaklar geçmiyor
- KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte? 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Lise, DHBT başvurusu nasıl yapılır? osym.gov.tr...
- Uçak Su Sınırı Gizemi Çözüldü! 100 ml Sınırının Gerçek Sebebi Ne?
- O uygulamayı kullananlara son gün! Gece 12'den itibaren...
- EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 EKPSS sonuç tarihi...
- Zeka testi: 5 saniyede farklı hindistan cevizini bulabilir misin?
- Emekliye önce destek sonra 2+1'lik zam! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'nda mayısta kallavi avantajlar sıralandı: 10 bin üstü maaşa...
- 1. köprü kapalı mı, neden? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat kaçta trafiğe açılacak? 28 Nisan Pazar bugün kapalı yollara alternatif neler?
- Bugün hangi yollar trafiğe kapalı 28 Nisan 2024 | İstanbul'da hangi yollar saat kaçta kapanacak? KGM alternatif yollar...
- Naneli Şekerden Sonra Tad Alma Garipliği: Her Şey Neden Soğuk Geliyor?
- Gönül Dağı'nda karalar bağlatacak gelişme duyuruldu! Dilek'ten sonra şimdi de...
- Kişilik testi: Resimde ilk ne gördün? Karakterindeki gizli cevher ortaya çıkıyor!