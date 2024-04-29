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Muğla'da apart otelde yangın!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Muğla’da apart otelde yangın!

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki bir apart otelin çatı katında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü. Çatı katında hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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