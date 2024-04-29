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Ataşehir'de trafiği tehlikeye düşüren 4 sürücüye toplam 34 bin 36 lira kesildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Ataşehir’de trafiği tehlikeye düşüren 4 sürücüye toplam 34 bin 36 lira kesildi

Son dakika haberine göre Ataşehir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan 4 sürücüye toplam 34 bin 36 lira ceza kesildi.

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