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Arazide kaybolan 80 yaşındaki yaşlı adam bulundu!

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Arazide kaybolan 80 yaşındaki yaşlı adam bulundu!

Sivas'ın Zara ilçesinde ot toplamak için çıktığı arazide kaybolan 80 yaşındaki yaşlı adam bulundu. Sağlık durumu iyi olan İ.K, UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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