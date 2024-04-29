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Bolu Dağı'nda etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Bolu Dağı’nda etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli seyretti. Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerden sis lambalarını açarak ilerlemelerini, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

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