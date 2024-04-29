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'Mahzen-32' operasyonunda örgüt lideri Saral'ın da aralarında olduğu 27 şüpheli adliyede

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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’Mahzen-32’ operasyonunda örgüt lideri Saral’ın da aralarında olduğu 27 şüpheli adliyede

Bursa merkezli 7 ilde 'Sarallar' suç örgütüne yönelik eş zamanlı 'Mahzen-32' operasyonunda, aralarında örgüt lideri Hakkı Saral'ın da (57) bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Vadeli araç alım satım faaliyetlerinde bulunarak, mağdurlardan silah zoruyla yüksek miktarda para tahsilatı yaptığı, kasten yaralama, mala zarar verme, çek-senet tahsilatı, yağma, gasp suçlamasıyla yakalanan şüpheliler, ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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