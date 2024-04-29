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Korhan Berzeg olayında flaş gelişme! 1 kafatası ve 3 kemik parçası bulundu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
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Korhan Berzeg olayında flaş gelişme! 1 kafatası ve 3 kemik parçası bulundu

Balıkesir'in Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi'nde kaybolduktan 312 gün sonra kemikleri bulunan Korhan Berzeg'e ait kemik ve eşyaların arama çalşımaları sürüyor. Bugün yapılan aramalarda Jandarma Komando ekipleri, 1' i insana ait olduğu düşünülen kafatası kemiği olmak üzere 3 kemik parçası ile Berzege'e ait eşyalara ulaştı. Arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

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