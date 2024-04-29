29 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstiklal şairinin halka seslenişi sahnede anlatıldı

İstiklal şairinin halka seslenişi sahnede anlatıldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 29.04.2024
ABONE OL
İstiklal şairinin halka seslenişi sahnede anlatıldı

Başiskele'de "Ben Mehmet Akif Sana Sesleniyorum" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu. Oyunda, Mehmet Akif Ersoy'un eleştiri, öğüt ve seslenişleri şiirleri aracılığıyla anlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA