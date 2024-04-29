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Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Kırklareli’nde göçmen kaçakçılığı operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si tutuklandı. Operasyonda aralarında bir kargo aracının logolarının yapıştırıldığı minibüsün de olduğu 10 araca el konulmuştu.

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