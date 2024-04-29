Aynı eğlence merkezinde arka arkaya silahlı saldırı

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Podyum Park Eğlence Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Klarnet isimli bir eğlence mekanında güvenlik çalışan olarak çalışan Murat Enes K. (26), arasında husumet olan kişiyle mekan kapısında karşılaşınca aralarında sözlü tartışma çıktı.