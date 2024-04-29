Aynı eğlence merkezinde arka arkaya silahlı saldırı
Bursa’da Podyum Park Eğlence Merkezi'nde çıkan silahlı kavgada güvenlik görevlisi olarak çalışan 26 yaşındaki genç bacağından vuruldu. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, aynı mekanda çalışan güvenlik görevlileri ise olay yerinden görüntü alan basın mensubunu darp etti.
Olay, merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Podyum Park Eğlence Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Klarnet isimli bir eğlence mekanında güvenlik çalışan olarak çalışan Murat Enes K. (26), arasında husumet olan kişiyle mekan kapısında karşılaşınca aralarında sözlü tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce saldırgan, Murat Enes K.'yi yanında taşıdığı silah ile bacağından vurdu. Panikleyen vatandaşlar kaçışırken, durum 112 ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptığı ilk müdahale sonrası Çekirge Devlet Hastanesine sevk etti.
OLAY YERİNE GELEN BASIN MENSUBUNU DARP ETTİLER
Yaşanan hadise sonrası, olay yerinde polis ekiplerinin çalışmalarını görüntüleyen İhlas Haber Ajansı muhabiri Abdullah Bozkurt ise aynı mekanda çalışan özel güvenliklerin saldırısına uğradı. Haber görevini yerine getiren basın mensubu yaklaşık 10 kişinin kendisini darp etmesiyle yerde kaldı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle saldırganların elinden alınan basın mensubu ambulans ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.
AYNI EĞLENCE MERKEZİNDE ARKA ARKAYA SİLAHLI SALDIRI
Öte yandan Podyum Park Eğlence Merkez'inde geçtiğimiz gün de silahlı saldırı yaşanmış ve bir kişi yaralanmıştı.
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