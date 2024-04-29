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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah trafiği! Bazı noktalar tıkandı! İşte alternatif güzergahlar...

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.04.2024 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
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İstanbul’da haftanın ilk iş gününde sabah trafiği! Bazı noktalar tıkandı! İşte alternatif güzergahlar...

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinde vatandaşlar işe gitmek için yollara düşerken trafik yoğunluğu bazı şehir genelinde yüzde 83'ü gördü. Özellikle TEM Otoyolu'nda Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında trafik adım adım ilerliyor. İşte detaylar...

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş günü yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk arttı. Kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde aralıklı olarak yağmur etkili olurken, Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında trafik her iki yönde ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında trafik adım adım ilerliyor. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinde trafik Çamlıca ve Ataşehir ayrımlarından başlıyor.

ÇİFT YÖNLÜ YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Avrasya Tüneli gişelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan ve Beylikdüzü mevkilerinde çift yönlü bölgesel yoğunluklar yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Bahçeşehir'de Ankara istikametinde ve Haramidere'deki bağlantı yolunda araçlar güçlükle ilerliyor. Beylikdüzü-Büyükçekmece yan yolda sabah gerçekleşen maddi hasarlı kazanın da trafiği olumsuz etkilediği görülüyor.

YÜZDE 67 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 56, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 83'e kadar ulaştı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 67 ölçüldü.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA YOLCU YOĞUNLUĞU

Kentte toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ve deniz taşıtlarında da yoğunluk oluşturdu. Toplu taşıma araçlarına binmek için turnikelerden geçenler, kalabalıkla karşılaştı.

Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının bulunduğu noktalarda da yoğunluk oluştu. Metrobüs hattının Altunizade durağı ile M-5 Üsküdar-Samandıra Metro hattında Altunizade yönünde sıkışıklık gözlendi.

Uzunçayır metrobüs durağında, metro ve İETT otobüslerine aktarma yapmak isteyen vatandaşlar kalabalık oluşturdu.

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