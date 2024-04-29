İstanbul’da haftanın ilk iş gününde sabah trafiği! Bazı noktalar tıkandı! İşte alternatif güzergahlar...

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş günü yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk arttı. Kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde aralıklı olarak yağmur etkili olurken, Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında trafik her iki yönde ağır seyrediyor.