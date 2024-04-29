Burdur'da gece yarısı deprem! AFAD ilk detayları duyurdu
AFAD: Burdur'un Çavdır ilçesinde saat 00.33'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Çavdır (Burdur)
Tarih:2024-04-29
Saat:00:33:29 TSİ
Enlem:36.97611 N
Boylam:29.7175
E Derinlik:25.92 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 2024
2024-04-29 00:33:2936.9761129.717525.92MW3.9Çavdır (Burdur)Detay
2024-04-29 00:14:5338.5166738.0358.6ML3.8Akçadağ (Malatya)Detay
2024-04-29 00:06:5738.0427837.669447.0ML1.2Doğanşehir (Malatya)Detay
2024-04-28 23:59:1039.9388940.771397.0ML0.9Aşkale (Erzurum)Detay
2024-04-28 23:47:2538.1255637.250837.0ML1.6Elbistan (Kahramanmaraş)Detay
2024-04-28 23:34:2840.0736135.9056.94ML1.7Kadışehri (Yozgat)Detay
2024-04-28 23:10:0738.2338.668897.03ML1.1Pütürge (Malatya)Detay
2024-04-28 22:36:3338.0844437.153897.0ML1.8Ekinözü (Kahramanmaraş)Detay
2024-04-28 22:35:3440.4022235.236116.98ML1.1Mecitözü (Çorum)Detay
2024-04-28 22:30:3838.2819438.803617.0ML1.0Pütürge (Malatya)Detay
2024-04-28 21:54:5537.077528.850286.95ML1.2Köyceğiz (Muğla)Detay
2024-04-28 21:53:0540.0569436.0311111.27ML2.6Sulusaray (Tokat)Detay
2024-04-28 21:38:3938.8208337.467227.02ML2.5Gürün (Sivas)Detay
2024-04-28 21:14:5339.902541.891397.0ML1.2Köprüköy (Erzurum)Detay
2024-04-28 21:10:3638.0236137.626397.0ML2.1Doğanşehir (Malatya)Detay
2024-04-28 21:07:5938.7655627.825565.59ML1.7Saruhanlı (Manisa)Detay
2024-04-28 21:03:1237.9388937.672787.0ML1.9Doğanşehir (Malatya)Detay
2024-04-28 21:02:3637.9394437.672787.0ML1.8Doğanşehir (Malatya)Detay
2024-04-28 21:01:2635.4644425.933338.7ML3.2Ege DeniziDetay
2024-04-28 20:29:4839.9436139.3244411.27ML1.1Kelkit (Gümüşhane)Detay
2024-04-28 20:28:2337.9505636.658067.0ML1.7Onikişubat (Kahramanmaraş)Detay
2024-04-28 20:14:4438.0072237.451947.0ML1.2Nurhak (Kahramanmaraş)Detay
2024-04-28 19:31:0038.0369436.675567.0ML3.1Göksun (Kahramanmaraş)Detay
2024-04-28 19:23:5137.2594437.076677.0ML2.7Pazarcık (Kahramanmaraş)Detay
2024-04-28 19:16:3538.13538.573067.0ML1.1Battalgazi (Malatya)Detay
2024-04-28 18:38:1337.8672227.043337.0ML1.5Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.67 km] Menderes (İzmir)Detay
2024-04-28 18:20:0936.9980628.555837.0ML1.2Köyceğiz (Muğla)Detay
2024-04-28 18:13:0538.0861138.420287.0ML1.2Çelikhan (Adıyaman)Detay
2024-04-28 18:07:5840.3055626.997.0ML1.7Lapseki (Çanakkale)Detay
2024-04-28 18:04:0938.5177838.043617.0ML1.5Akçadağ (Malatya)
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