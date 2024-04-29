29 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş’ta iki katlı metruk bina çöktü

Kahramanmaraş’ta iki katlı metruk bina çöktü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 29.04.2024
ABONE OL
Kahramanmaraş’ta iki katlı metruk bina çöktü

Kahramanmaraş’ta iki katlı metruk bina çöktü. Ekipler enkazda arama çalışmaları başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA