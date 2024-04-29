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Ardahan'da lise öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu!

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Ardahan’da lise öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu!

Ardahan'da Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 25 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ardahan Valiliği, konunun yakından takip edildiğini bildirdi.

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