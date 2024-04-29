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Marmaris’te 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Marmaris’te 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına gitmek için bindikleri lastik botun açık denizde motor arızası yapması sonrası yardım çağrısında bulunan düzensiz göçmenler kurtarıldı.

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