140 kilometre hızla giden otomobil 8 metre yükseklikten düştü: 5 ağır yaralı

Yol kenarındaki demir korkuluklara çarpan otomobil, yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden yeşil alana düştü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içinde bulunan sürücü E.T.T. ile yolcular İ.G., B.G., E.A. ve Y.E.S. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı.

POLİS HIZ TESPİTİ YAPTI

Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarından otomobilin, hız sınırı 50 kilometre olan sokakta 140 kilometre hız yaptığını belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.