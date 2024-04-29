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İzmit'te akılalmaz olay! İş yerinin camlarını kıran saldırganı tabanca ile yaraladı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
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İzmit’te akılalmaz olay! İş yerinin camlarını kıran saldırganı tabanca ile yaraladı

İzmit'te ismi öğrenilemeyen çay ocağı işletmecisi, iş yerinin camını kıran E.Ö.'yü tabanca ile vurarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan işletmecinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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