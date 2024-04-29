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Aksaray'da feci kaza! Aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Aksaray’da feci kaza! Aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

Aksaray'da, bir aracın çarptığı yaya ağır yaralandı. Jandarma, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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