29 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da korku dolu anlar! Otomobil seyir halindeyken alev aldı: Aile canını zor kurtardı

Ankara'da korku dolu anlar! Otomobil seyir halindeyken alev aldı: Aile canını zor kurtardı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024
ABONE OL
Ankara’da korku dolu anlar! Otomobil seyir halindeyken alev aldı: Aile canını zor kurtardı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, hurdaya döndü, sürücü ile araçtaki eşi ve 2 çocuğu son anda kurtuldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA