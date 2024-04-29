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Gümüşhane'de midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Gümüşhane’de midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Gümüşhane'de midesinde uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

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