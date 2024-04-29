Nevşehir’de ’pes’ dedirten hırsızlık! Giyim mağazasında ürün çaldı: Alarmdan kaçamadı

Edinilen bilgiye göre, AVM'ye alışveriş için giden E.F. isimli kadın, gözüne kestirdiği ürünlerin üzerinde bulunan alarmları pense yardımıyla keserek kıyafetleri çantasına koydu. Kestiği alarmları yine mağaza içine bırakan kadın, mağazadan çaldığı ürünlerle birlikte ayrıldı.