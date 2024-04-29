Futbol turnuvasında dehşet! Çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: Çok sayıda yaralı var
Akılalmaz olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, köyler arasındaki futbol turnuvasında Gündüzlü ile Alibeyköy takımları arasında oynanan maçta taraftarlar arasında kavga çıktı. Amatör kameraya saniye saniye yansıyan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi bıçakla yaralandı.
Olay saat 22.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi'nde bulunan Orhaniyespor suni çim sahada meydana geldi.
Maç sırasında bir taraftar pozisyona sinirlenerek sahaya şişe attı. Şişe atma olayı sonrası iki takım taraftarları arasında tartışma çıktı.
Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaklaşık 200 taraftar birbirini darp etmeye başladı. Kavga da şişeler, yumruklar havada uçuşurken, 3 kişi de bıçakla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Ekipler kavgayı zorlukla ayırdı.
ACİLDE GERGİNLİK
Olayın ardından yaralıların yakınları da acil servise akın etti. Acilde toplanan taraftarlar arasında da gerginlik yaşandı.
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