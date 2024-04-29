Futbol turnuvasında dehşet! Çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: Çok sayıda yaralı var





Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaklaşık 200 taraftar birbirini darp etmeye başladı. Kavga da şişeler, yumruklar havada uçuşurken, 3 kişi de bıçakla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Ekipler kavgayı zorlukla ayırdı.