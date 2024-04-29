D100 Karayolunda makas attılar! Trafik akışını tehlikeye düşüren şahıslar yakalandı
D100 Karayolunda makas atıp trafik güvenliğini tehlikeye atan şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslara idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
Olay 27 Nisan günü D100 Karayolu Küçükyalı mevkiinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler ile ilgili yapılan incelemelerde otomobilleri ile makas atıp trafik güvenliğini tehlikeye atan Y.E.Y., T.M.A., S.K.U. ve O.E.Y. isimli şahıslar yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.
Yakalanan şahıslara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun; 46/2-G "Makas atmak" maddesinden 6 bin 439'ar TL, 56/1-A (Sürücünün geçme dönme, duraklama, durma ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmesi) maddesinden 690'ar TL, 56/1-C (Yakın takip) maddesinden 690'ar TL, 73/A (Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 690'ar TL olmak üzere toplamda 34 bin 36 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye’nin Bermuda Şeytan Üçgeni! Bu dağın üstünden uçaklar geçmiyor
- KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte? 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Lise, DHBT başvurusu nasıl yapılır? osym.gov.tr...
- Uçak Su Sınırı Gizemi Çözüldü! 100 ml Sınırının Gerçek Sebebi Ne?
- O uygulamayı kullananlara son gün! Gece 12'den itibaren...
- EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 EKPSS sonuç tarihi...
- Zeka testi: 5 saniyede farklı hindistan cevizini bulabilir misin?
- Emekliye önce destek sonra 2+1'lik zam! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'nda mayısta kallavi avantajlar sıralandı: 10 bin üstü maaşa...
- 1. köprü kapalı mı, neden? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat kaçta trafiğe açılacak? 28 Nisan Pazar bugün kapalı yollara alternatif neler?
- Bugün hangi yollar trafiğe kapalı 28 Nisan 2024 | İstanbul'da hangi yollar saat kaçta kapanacak? KGM alternatif yollar...
- Naneli Şekerden Sonra Tad Alma Garipliği: Her Şey Neden Soğuk Geliyor?
- Gönül Dağı'nda karalar bağlatacak gelişme duyuruldu! Dilek'ten sonra şimdi de...
- Kişilik testi: Resimde ilk ne gördün? Karakterindeki gizli cevher ortaya çıkıyor!