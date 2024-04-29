D100 Karayolunda makas attılar! Trafik akışını tehlikeye düşüren şahıslar yakalandı



Alınan bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler ile ilgili yapılan incelemelerde otomobilleri ile makas atıp trafik güvenliğini tehlikeye atan Y.E.Y., T.M.A., S.K.U. ve O.E.Y. isimli şahıslar yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.