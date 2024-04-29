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Ataşehir'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Ataşehir’de bir dairede çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir'de 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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