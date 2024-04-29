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Gaziantep'i fırtına vurdu! Bazı evlerin çatısı hasar gördü

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Gaziantep’i fırtına vurdu! Bazı evlerin çatısı hasar gördü

Son dakika haberine göre Gaziantep'in Karkamış ilçesinde fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu, bazı evlerin çatısı ise hasar gördü.

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