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Bağcılar'da tuzak kurup önce bıçakladılar sonra vurdular

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Bağcılar’da tuzak kurup önce bıçakladılar sonra vurdular

Bağcılar'da iddiaya göre Ü.Y. adlı kadın tarafından tuzağa düşürülen M.Ç., 3 şüpheli tarafından bıçaklandı ardından da silahla vuruldu. Yaralanan M.Ç.nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralanan M.Ç.'nin yaklaşık 1 yıl önce 3 şüpheliyle bir düğün sırasında kavga ettiği ve aralarında husumet olduğu öğrenildi. Olayda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anı güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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