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Kayseri’de feci kaza can aldı! Paramparça olan aracın sürücüsü...

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Kayseri’de feci kaza can aldı! Paramparça olan aracın sürücüsü...

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil metrelerce sürüklenerek şarampole devrildi. Aracın paramparça olduğu kazada 30 metre ileriye fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

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